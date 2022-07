Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Heute veröffentlichte Sony Interactive mit einem hübschen neuen Trailer die exklusiven neuen Features für die Spider-Man Remastered PC Version. Diese erscheint schon in wenigen Wochen, am 12. August 2022 im Epic Games Store und auf Steam. Vorbestellungen sind wie immer bereits jetzt verfügbar und wie so oft mit einigen Vorbesteller-Boni wie diversen exklusiven Anzügen für euren Ingame Peter Parker. Die vorgestellten Besonderheiten der PC-Version des ehemaligen PlayStation Exklusivtitels von 2028 können sich auch ordentlich sehen lassen und überragen sogar die verbesserte PS5 Remastered Version.

Die Spider-Man Remastered PC Umsetzung wird von Nixxes entwickelt. Einem Studio, das Sony erst im letzten Jahr erworben hat.

Marvel’s Spider-Man Remastered für den PC bietet einige neue Grafikfunktionen, die das grafische und somit auch Gesamterlebnis mit dem Spiel erweitern und verbessern. Diese sind auch selbstverständlich für unterschiedliche Hardware anpassbar. Zu den Features zählen:

Raytracing-Reflexionen (bei entsprechender Hardware)

NVIDIA DLSS (nur bei GeForce RTX GPUs) für gesteigerte Framerates und höhere Bildqualität

NVIDIA DLAA (nur bei GeForce RTX GPUs) für KI-basierten Antialiasing-Modus

Zahlreiche Bildschirmauflösungen und Bildformate

Anpassbare Rendering-Systeme mit zusätzlichen Qualitätsstufen

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Darüber hinaus gibt es für Marvel’s Spider-Man für PC mehrere Peripheriegeräte- und Anpassungsoptionen, die unter anderem dafür sorgen, dass PC-Spieler die adaptiven Trigger und haptischen Reaktionen erleben können, die ansonsten nur der DualSense™-Controller bietet. Umfangreiche Möglichkeiten die Barrierefreiheit und Tastenbelegung für eine angepasste Steuerung zu ändern sind ebenfalls in die PC Remastered Version integriert worden. Ein rundum perfektes Paket also, dass nun nach God of War und Horizon Zero Dawn ein weitres PlayStation Highlight für PC Spieler erlebbar macht.