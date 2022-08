Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nachdem Warner Bros. Games den Character-Trailer veröffentlicht hatte, können wir sie nun in Action erleben. Der Entwickler hat via IGN ein viertelstündiges Gameplay-Video von Gotham Knights veröffentlicht, in dem Batgirl zeigen kann, was in ihr steckt.

Das folgende Gameplay-Material setzt direkt nach dem Prolog ein. Damit erleben wir die ersten Schritte, die wir als Batgirl in Gotham Knights tätigen können. Wie das Video zeigt, geht’s auch direkt ans Eingemachte. Um die mysteriösen Umstände von Batmans Tod zu untersuchen, möchte man einen Universitätsprofessor befragen. Dieser ist jedoch bei Batgirls Ankunft bereits verstorben, sodass es nun einen Tatort zu untersuchen gilt. Wer Fan der Arkham-Reihe ist, erkennt altbekannte Mechaniken wie das Scannen von Beweisen wieder. Außerdem bewegt ihr euch mit der Hilfe verschiedener Gadgets über die Dächer von Gotham City. Hinzu kommt das Untersuchen von Tatorten. In diesem neuen Feature zoomt ihr in verschiedene Bereiche eines Tatortes rein und müsst entsprechende Hinweise miteinander verbinden.

Abgesehen von der investigativen Arbeit wartet auf Batgirl natürlich auch eine ordentliche Portion Prügel. So erleben wir Nahkampfangriffe in Form von Tritten und Hieben mit der Tonfa sowie Schleichangriffe, mit denen wir Gegner geräuschlos ausschalten können. Davon abgesehen können wir Gegner auch aus der Ferne mit Batarangs angreifen. Abgerundet wird dieses Erlebnis mit dem ersten Bosskampf.

Gotham Knights erscheint am 25. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox One. Dann könnt ihr selbst als Batgirl loslegen oder euch für ein anderes Mitglied der verbliebenen Bat-Family entscheiden. Auf der offiziellen Website könnt ihr bereits jetzt vorbestellen.