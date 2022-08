Please enable JavaScript play-rounded-fill



In der letzten Woche feierte The Farm 51 das einjährige Jubiläum von Chernobylite. Jetzt gibt es für Konsolen-Gamer noch einen Grund mehr zu feiern. Die ersten DLCs sind nämlich ab sofort erhältlich.

Gestern, am 1. August, hat die Sale-Woche bei Chernobylite begonnen. Damit sind nun das Basisspiel und alle bisher veröffentlichten DLCs um 30% reduziert. Auch Konsolen-Gamer können dieses Angebot jetzt wahrnehmen. Die beiden kostenlosen DLCs Geisterstadt und Saison Eins stehen euch ab sofort zur Verfügung. Die kostenpflichtigen Pakete Todesfrost und Blue Flames sind zum reduzierten Preis erhältlich. Während Geisterstadt eine neue Map und verschiedene Nebenmissionen bietet, erwarten euch in Saison Eins der neue Story-Strang Erinnerungen an dich und eine Armbrust. Die beiden kostenpflichtigen Pakete halten verschiedene Kosmetika für euch bereit. Blue Flames bietet euch außerdem neue Gegenstandseffekte.

Abgesehen von den veröffentlichten DLCs bietet The Farm 51 den Konsolen-SpielerInnen auch einige Gameplay-Upgrades. Zum Beispiel kam es an der PlayStation zu Speicherproblemen, die allerdings nun behoben sein sollten. Euer Fortschritt sollte somit nicht mehr verloren gehen. Die vollständige Liste der Patchnotes könnt ihr euch hier ansehen.

Weitere Infos zum einjährigen Jubiläum von Chernobylite erhaltet ihr hier. Was die Saison 2 für euch bereit hält, könnt ihr auf der offiziellen Website erfahren.