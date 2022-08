Please enable JavaScript play-rounded-fill



Das letzte Gameplay-Material zu Hogwarts Legacy lieferte uns Warner Bros. Games im März diesen Jahres. Wie Moderator Geoff Keighley am gestrigen Nachmittag bekannt gab, werden wir uns während der diesjährigen Gamescom auf ein neues Update freuen können.

In der letzten Woche hatte Warner Bros. Games ein offizielles Release-Datum von Hogwarts Legacy enthüllt. Entgegen der vorherigen Ankündigungen erscheint das Open-World-Adventure nicht zu den Weihnachtsfeiertagen. Stattdessen wird es erst im Februar nächsten Jahres für die Potterheads dieser Welt erhältlich sein. Auch wenn sich das Warten damit noch mehr in die Länge zieht, gibt es immerhin einen Silberstreif am Horizont.

Denn Geoff Keighley hat am gestrigen Nachmittag via Twitter verkündet, dass Hogwarts Legacy mit einer Weltpremiere teil der Opening Night Live sein wird. Die Pre-Show der Gamescom startet am 23. August um 20 Uhr und kann weltweit zum Beispiel über YouTube gestreamt werden. Das zweistündige Event wird live aus Köln übertragen und soll Updates zu über 30 Spielen bereit halten. Wer sich noch Tickets zu dem Event vor Ort sichern möchte, kann dies hier tun.

