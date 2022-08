Please enable JavaScript play-rounded-fill



Der größte Indie-Game-Showcase der Welt meldet sich zurück! Die Indie Arena Booth (IAB) präsentiert in einer Pressemitteilung ihr Programm für die Gamescom 2022 und weist auf ihr umfangreiches Lineup hin.

124 Entwickler aus 32 Ländern präsentieren auf 1.500 m² über 130 Indie-Titel. Ein so gewaltiges Aufgebot an Indie-Spielen kommt nur im Rahmen der Indie Arena Booth auf der diesjährigen Gamescom zustande. Wenn ihr die geballte Power der Indie-Games erleben möchtet, dann schaut doch in Halle 10.2 vorbei. Welche Games euch unter anderem erwarten, präsentieren der Trailer und die offizielle Website.

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann das alternative Programm online genießen. Wie im letzten Jahr bietet die Indie Arena Booth nämlich ein Online-Game an, deren gewaltige Map ihr während der Gamescom erkunden könnt. Die kostenlosen Demos der Spiele stehen euch außerdem auf Steam zur Verfügung.

Damit einhergehend bietet die Indie Arena Booth ein umfangreiches Showformat auf Twitch an. Seid nicht nur bei Talks mit verschiedenen Content Creatorn und Streamern dabei, sondern erlebt auch die Award-Show mit Shay Thompson am 26. August um 20 Uhr. Während dieses Events krönt die IAB acht Indie-Titel mit besonderen Auszeichnungen, wie Best Overall Game, Best Booth, Best Multiplayer (gesponsert von Bitburger 0.0 %), Best Unity Game (gesponsert von Unity) und Best Business Promising (powered by Xsolla). Weitere Kategorien werden während der Gamescom bekannt gegeben.

Zu den vertretenen Games der Indie Arena Booth gehört das Aufbauspiel Dorfromantik von Toukana Interactive. Im April diesen Jahres feierte der Titel seinen offiziellen Release.