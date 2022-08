Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Nach mehreren Verschiebungen und Designänderungen erscheint am 08. November endlich Ubisofts Piraten-Open-World-Multiplayer-Titel Skull and Bones. Dazu veröffentlichte der Publisher nun die Systemanforderungen für die PC-Version. Spieler können dabei ihr Piratenabenteuer komplett ihren Bedürfnissen anpassen. So wird es beispielsweise auch viele Accessibility-Optionen geben.

Die Highlights sind:

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

4K HDR: Für ein immersives Spielerlebnis

Kein FPS-Limit: Zur Verringerung der Eingabeverzögerung bei Seeschlachten

Bild-Upscaling: Für eine erstklassige Bildqualität und detailliertes Gameplay durch Raytracing, DLSS und FSR

Vollständige Personalisierung: Erweiterte Eingabeeinstellungen ermöglichen ein personalisiertes Spielerlebnis

Zwar bietet Skull and Bones auch ein komplettes Singleplayer-Erlebnis, doch können Spieler sich mit bis zu zwei anderen Seeabenteurern zusammentun, um gemeinsam die Meere zu erkunden und auf Kaperfahrt zu gehen. So erreichen auch die Seeschlachten epische Ausmaße. Um ein unterhaltsames Online-Erlebnis zu gewährleisten, bietet Skull and Bones: