Noch vor kurzem viele Häme für einen unglücklichen Social Media Trailer erhalten, erscheint nun für Forspoken ein ausführlicher neuer Gameplay-Trailer auf der GamesCom 2022. Neben saftigen Kampf-Sequenzen, in denen wir Feys Kräfte voll zur Geltung kommen, sehen wir auch, was uns in Athia alles erwartet und wie diese mystische Welt aufgebaut ist.

Das verrät uns der Gameplay-Trailer über Forspoken

Als Hub wird uns der einzige sichere Hafen in Athia, die Hauptstadt Cipal dienen. Dort können wir sowohl Haupt- als auch Nebenquest annehmen, mit Bewohnern quatschen, Informationen sammeln und nach Belieben Handel treiben und Gegenstände eintauschen.

Im Kampf erwartet uns in Forspoken ein Bewertungssystem, ähnlich wie in Actionlastigen Devil May Cry Spielen. Heißt, für perfekt ausgeführte Combos gibt es mehr Style- und somit auch mehr Erfahrungspunkte für Fey. Auch hilft es dafür verschiedene Zauber und Angriffe hintereinander und gemischt aneinanderzureihen. Da macht bekanntlich Übung den Kombo-Meister. Um neue Fähigkeiten zu lernen, braucht ihr hingegen das wertvolle Mana, das ihr mit eurem Spiel- und Erkundungs- und Levelfortschritt stetig sammelt und verbessert. Um an mächtigere Ausrüstung zu gelangen, soll die Erkundung von Athia eine entscheidende Rolle spielen. In sogenannten Pilgerzufluchten könnt ihr euch auf euren Abenteuern ausruhen, eure Ausrüstung verbessern und hilfreiche Werkzeuge craften.

Wie es aussieht erwartet uns doch mehr als gedacht in Forspoken. Zwar wirken manche Open-World-Inhalte schon gut bekannt, doch kommt es hier auf den richtigen Mix, die richtige Dosierung und die generelle Stimmung und Immersion der Welt an. Sodass hoffentlich nicht allzu schnell eine „Open World Fatigue“ einkehrt. Wie gut es Square Enix gelungen ist, die verschiedenen Bestandteile von Forspoken zu einem gelungenen Action-Adventure zu vermischen, werden wir spätestens beim Release am 24. Januar 2023 erfahren.