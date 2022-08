Please enable JavaScript play-rounded-fill



Speedlink ist seit den späten 90ern erfolgreich mit ihrem Gaming-Equipment am Markt unterwegs und gehört wohl zu den bekanntesten Marken in der Gamingbranche.



Wir lehnen uns mal aus dem Fenster und behaupten, dass so gut wie jeder Gamer mal ein Speedlink Produkt - sei es eine Maus, Tastatur oder Headset - in seinem Repertoire besessen hatte oder hat.



Gamers.de hat wieder seine Fühlerchen nach der Produktpalette von Speedlink ausgestreckt und einen Gaming-Stuhl, den Speedlink XANDOR Gaming Chair zum testen für euch heran gezogen. Und eins schon vorab --> optisch wie Qualitativ gibts diesen hier 👍️ von uns. Aber lest und schaut gerne selbst...

Der XANDOR Gaming Chair kommt natürlich nicht als kompletter Aufbau bei euch an. Mit einer Arbeitszeit von ca. 20 Minuten ist der Aufbau auch alleine locker zu bewerkstelligen.



Das nötige Werkzeug ist mit enthalten.

Die einzelnen Schritte setzen sich wie folgt zusammen:

Doppelrollen mit dem Fußkreuz verbinden

Teleskop-"Standbein" aufs Fußkreuz setzen

Sitzfläche mit Bedienkonsole verschrauben

Sitzfläche auf das Standbein drücken (rastet ein)

Rückenlehne an Sitzfläche schrauben

Seitenblenden an Sitzfläche anschrauben

draufsetzen, zurücklehnen und loszocken

Schon beim Aufbau machen sich die hochwertigen Materialien bemerkbar. Nichts knarzt oder wirkt zerbrechlich. Auch die Kunstleder-Auflagen der Sitz- und Rückenfläche wirken edel und belastbar. An der Verarbeitung gibt es also nichts zu beanstanden, keine herausstehenden Fäden oder Nähte sind ersichtlich. Der XANDOR Gaming Chair ist wahlweise komplett in schwarz oder zusätzlich mit roten Akzenten erhältlich.

Unser schwarz-rotes Modell haben wir inzwischen seit mehreren Wochen im Einsatz und getestet und wie es sich gehört haben die Materialien ihr Versprechen bisher gehalten. Der XANDOR Gaming Chair ist sehr bequem. Zwei verstellbare und abnehmbare Kissen sorgen für die ideale Unterstützung der Nacken- und Lendenwirbel.



Die Rückenlehne kann frei zwischen 90 und 180° in der Neigung eingestellt werden.

Somit war der Stuhl zu keinem Zeitpunkt ein Störfaktor beim Zocken. Egal ob bei einer gemütlichen Partie Civilization VI oder einer nervenaufreibenden Runde Valorant, auf dem XANDOR sitzt ihr immer fest im Sattel.

Passend zum XANDOR Gaming Stuhl gibt es natürlich auch eine passende coole Unterlage, die euren Boden vor Kratzern schützt!

Fazit

Mit dem XANDOR Gaming Chair ist Speedlink ein optimaler, wenn nicht DER optimale Gaming-Stuhl gelungen. Der XANDOR vereint ein klassisches Design mit zahlreichen Features, die jedes Gamer-Herz höherschlagen lassen. Die ohnehin schon bequeme Sitzfläche in Verbindung mit den beiden abnehmbaren Stützkissen sorgen für ein langes, sorgloses Sitzerlebnis.

Bei einem Preis von aktuell 249,00 EURO holt man sich einen treuen, qualitativen und hochwertigen Begleiter von Speedlink für lange Zeit ins Haus. Gamers.de spricht für den XANDOR Gaming Chair eine klare Kaufempfehlung aus 😎👍️

Mehr tolle Produkttests von Speedlink findet ihr hier!