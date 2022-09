Please enable JavaScript play-rounded-fill



A44 Games hat ein neues Gameplay-Video zu Flintlock: The Siege of Dawn veröffentlicht. Dieses liefert uns actionreiche Kampfszenen, in denen auch der tierische Begleiter der Protagonistin Nor nicht zu kurz kommen kann.

In dem neusten Gameplay-Trailer von Flintlock: The Siege of Dawn prügelt sich Protagonistin Nor Vanek mit Axt und Gewehr durch untote Feindeshorden. Während sie zu einer Reihe von flinken Hieben, Tritten und Schüssen ausholt, tritt auch ihr magischer Begleiter Enki in Aktion. Dieser nutzt Portale, um seine Feinde aus verschiedenen Winkeln des Schlachtfeldes anzugreifen. Außerdem kann er sich und Nor zu anderen Ebenen transportieren. Wie das Ende des Trailers zeigt, kann Enki auch mit seiner Umgebung kommunizieren. Macht euch am besten selbst ein Bild:

Flintlock: The Siege of Dawn erzählt die epische Endzeitgeschichte der Stadt Dawn, die von einer gewaltigen Armee der Toten heimgesucht wird. Nun liegt es an Nor Vanek und den anderen Mitgliedern der Koalitionsarmee, dieses untote Unheil zu vernichten und den Göttern den Kampf anzusagen.

Mit einer Soulslike-Combat-Mechanik und einem epischen Storytelling könnte Flintlock: The Siege of Dawn das Fantasy-RPG-Highlight des kommenden Jahres werden. Das Setting des Games stellen wir euch im folgenden Beitrag ausführlicher vor.