1047 Games hat mit Splitgate für eine der Überraschungen des vergangenen Jahres gesorgt. Nun gibt der Entwickler bekannt, dass man für den Portal-Shooter keine neuen Features veröffentlichen wird. Doch die Zukunft ist bereits mit einem neuen Titel gesorgt.

Er kam aus dem Nichts, schlug ein wie ein geölter Blitz und wurde damit zu einem der Titel des letzten Jahres. Die Rede ist von dem F2P-Portal-Shooter Splitgate. Der Hype sorgte für lange Wartezeiten bei den Fans, fast 70.000 SpielerInnen zockten den Titel auf Steam gleichzeitig. Doch die Beliebtheit hielt leider nicht lange an. Wie ein Blick in die SteamDB verrät, hatten maximal 1.599 SpielerInnen den Shooter in den letzten 24 Stunden gezockt.

Ob die EntwicklerInnen wegen des sinkenden Interesses oder dem Wunsch nach Neuem ihre Meinung gefällt haben, ist nicht klar. Fest steht auf jeden Fall, dass 1047 Games mit einer Nachricht an ihre Community bekannt geben, dass es keine neuen Features mehr für den Portal-Shooter geben wird. Das letzte große Update wird am 15. September in Form eines neuen, kostenlosen Battle Pass online gehen. Von da an wird es nur noch kleinere Updates und Bugfixes geben.

Die nun freien Ressourcen nutzen die EntwicklerInnen für ein neues Projekt. Ein neuer Portal-Shooter, der ebenfalls im Splitgate-Setting angesiedelt ist, befindet sich unter der Verwendung der Unreal Engine 5 in der Entwicklung. Wie 1047 Games in ihrem Blogpost erklären, soll der Titel einen revolutionären Beitrag zum bisher bekannten Gameplay leisten, aber dabei ebenfalls kostenlos erhältlich sein. Mehr geben die Entwickler zu dem neuen Shooter noch nicht preis.

Wer weitere Fragen zum Fortbestand von Splitgate hat, kann im FAQ und im Reddit-AMA vorbei schauen. Dort geben die EntwicklerInnen weitere Einblicke in ihre Entscheidungsfindung und den Fortbestand des Shooters.