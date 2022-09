Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Nintendo

Vor einem Monat hat uns Nintendo auf einen Deep Dive in das Gameplay von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur entführt. Nun erhielten wir Infos zum Open-World-Prinzip und den neuen Pokémon.

Wie bereits im Pokémon Presents Anfang August berichtet wurde, werdet ihr in den Pokémon Editionen Karmesin und Purpur drei Pfade einschlagen können. Zum einen gibt den Weg des Champs, bei denen ihr euch in den verschiedenen Pokémon-Arenen behaupten müsst. Zum anderen gibt es den Pfad der Legenden. Hier helft ihr eurem Mitschüler Pepper dabei seltene Zutaten, die sogenannten Geheimgewürze, zu finden. Zu guter Letzt gibt es noch die Straße der Sterne. Hier lehnt ihr euch gegen das Team Star, einer Gruppe von Tunichtguten auf, die an eurer Akademie für Unruhe sorgen. Wie ihr diese Pfade beschreitet, ist allein euch überlassen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Open World von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur müsst ihr allerdings nicht allein bereisen. Indem ihr eure Pokémon aus ihren Bällen lasst, könnt ihr stets in Begleitung reisen. Außerdem könnt ihr die Funktion Pokémon losschicken nutzen, sodass eure Begleiter in eine bestimmte Richtung laufen. Währenddessen können sie in der Nähe liegende Items aufsammeln und sogar Auto-Kämpfe mit wilden Pokémon beginnen.

Neue Pokémon vorgestellt

Eine neue Region bedeutet natürlich auch neue Pokémon. Einige knuffige Vertreter der Paldea-Region kennt ihr bereits. Nun stellt euch Nintendo drei weitere Taschenmonster vor, die ihr in Pokémon Karmesin und Purpur antreten könnt.

Crimanzo Kategorie : Feuerrüstungs-Pokémon

: Feuerrüstungs-Pokémon Typ : Feuer + Psycho

: Feuer + Psycho Größe : 1,5 m

: 1,5 m Gewicht : 85,0 kg

: 85,0 kg Fähigkeit: Feuerfänger Azugladis Kategorie : Feuerklingen-Pokémon

: Feuerklingen-Pokémon Typ : Feuer + Geist

: Feuer + Geist Größe : 1,6 m

: 1,6 m Gewicht : 62,0 kg

: 62,0 kg Fähigkeit: Feuerfänge Klibbe Kategorie : Lauer-Pokémon

: Lauer-Pokémon Typ : Gestein

: Gestein Größe : 1,3 m

: 1,3 m Gewicht : 79,0 kg

: 79,0 kg Fähigkeit: Wutpanzer/Panzerhaut

Neue Switch im Stil von Pokémon Karmesin & Purpur angekündigt

Um den Release der neuen Edition zu feiern, hat Nintendo ein neues OLED-Modell der Nintendo Switch im Stil von Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt. Während je eine Joy-Con in einer der titelgebenden Farben gehalten ist, findet sich auf der Rückseite der Switch eine Kombination der beiden. Auf der Docking-Station sind die beiden Legendären Pokémon Koraidon und Miraidon abgebildet.

Quelle: Nintendo



Die neue Nintendo Switch wird ab dem 4. November erhältlich sein. So könnt ihr pünktlich zum Release von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur am 18. November mit eurer passenden Hardware ins Abenteuer starten. Weitere Infos zu dem neusten Teil der Pokémon-Reihe findet ihr in unserer Übersicht.