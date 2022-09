Please enable JavaScript play-rounded-fill



Während des Ubisoft Forward-Streams gab es einen neuen Trailer zu Skull & Bones zu sehen. In diesem steht die Anpassung und das Bauen der Schiffe im Vordergrund. Außerdem gab der Livestream weitere Einblicke in das Handelssystem des nautischen Adventures.

Landratten, setzt die Segel! Skull & Bones zeigt euch, wie ihr das Meer mit euren Schiffen beherrscht. Indem ihr ausreichende Materialien sammelt, könnt ihr eine Vielzahl neuer Schiffe bauen. Vom einfachen Einmaster bis zum gewaltigen Kriegsschiff stehen euch eine Menge Möglichkeiten zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten, mit denen ihr ein Schiff zu eurem Schiff machen könnt. Der frisch veröffentlichte Trailer geht auf diese Freiheiten der Seefahrt ein.

Davon abgesehen wurde während des Livestreams Das Rudder vorgestellt. Dabei handelt es sich um das spieleigene Handelsnetzwerk, mit dem ihr euren Ruhm steigern könnt, um so in Rängen aufzusteigen. Ruhm spielt eine zentrale Rolle in Skull & Bones, wie wir euch während des Game-Reveals berichtet haben.

Weitere Infos zu Skull & Bones findet ihr in unserer Übersicht. Mehr zu Ubisoft Forward findet ihr in unseren Beiträgen zum Assassin’s Creed Showcase und Mario + Rabbids: Sparks of Hope.