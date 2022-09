In Cinematic Universe haben wir vor einigen Jahren noch sein Ableben betrauert. Jetzt kündigt Marvel ein eigenständiges Videospiel über Iron Man an. Für dieses Projekt arbeitet der Publisher mit dem Entwickler Motive Studio zusammen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Er rettet die Welt, indem er seine glänzende Rüstung anlegt und polarisiert mit seinen frechen Sprüchen. Iron Man ist wohl einer der bekanntesten Helden des Marvel-Universums, nicht zuletzt deshalb, weil Robert Downey Jr. ihn im letzten Jahrzehnt auf unvergleichliche Art verkörpert hat.

Jetzt erhält Superheld sein eigenes Videospiel, wie Marvel gestern angekündigt hat. Mit der Entwicklungsarbeit beauftragt man das zu EA gehörige Motive Studio, das in der Vergangenheit an Star Wars Squadrons und Battlefront II gearbeitet hat. Die enge Beziehung zwischen EA und Disney bleibt also bestehen.

Wie Marvel in der offiziellen Ankündigung erklärt, erwartet Fans ein ultimatives Gameplay-Feeling, das sie die „Komplexität, das Charisma und das kreative Genie von Tony Stark“ erleben lässt. SpielerInnen sollen sich wirklich so fühlen als ob sie Iron Man spielen.

Da sich der Titel aktuell noch in der Präproduktionsphase befindet, werden wir wohl noch einige Zeit auf Trailer und erste Bilder warten müssen. Aber immerhin blickt Marvel schon in die Zukunft und kündigt an, dass die Zusammenarbeit mit EA noch kein Ende kennt:

Dies markiert eine aufregende neue Zusammenarbeit zwischen Marvel und Electronic Arts, wobei Iron Man das erste von mehreren neuen Spielen ist.

Weitere Zukunftsprojekte von Marvel stellen wir euch in der Zusammenfassung des letzten Showcase vor.