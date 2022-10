Bereits am gestrigen Abend tauchte auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Need for Speed ein Post auf, wonach wir uns wohl heute auf die ersten Gameplay-Szenen aus dem kommenden Rennspiel freuen dürfen. Schon letzte Woche gab es einen ersten Trailer zu sehen, jedoch noch ohne Gameplay

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

New drip. Spin the block and stunt on the opps. Tomorrow. 8am PT/ 5pm CEST #needforspeed pic.twitter.com/yHDMBu3to0 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 10, 2022

Laut dem Posting wird um 17 Uhr unserer Zeit ein weiterer Trailer enthüllt. Wo genau, wird zwar nicht erwähnt, mit großer Wahrscheinlichkeit sollten wir aber den offiziellen Youtube-Kanal im Auge behalten.

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember für auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Origin, Steam und den Epic Games Store.

Wer die Need for Speed Unbound Palace Edition vorbestellt, erhält ein Premium-Angebot, das in Zusammenarbeit mit Palace Skateboards erstellt wurde und vier atemberaubende individualisierte Wagen, ein Kleidungspack, einen Fahreffekt, Decals und ein Nummernschild, eine Charakter-Pose und Banner-Artworks enthält.