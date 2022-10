Please enable JavaScript play-rounded-fill



Horror-Fans kommen in dieser Woche auf ihre Kosten. Denn nicht nur Capcom hat einen Showcase für Resident Evil angekündigt. Auch Konami erfüllt endlich die lang gehegten Hoffnungen seiner Fans und veranstaltet einen Stream über die Zukunft der Reihe.

Seitdem Bloober Team die Zusammenarbeit mit Silent Hill-Erschaffer Konami bestätigt hat, brodelt die Gerüchteküche. Erst zu Beginn letzten Monats sind Bilder aufgetaucht, die die Arbeiten an einem Remake von Silent Hill 2 bestätigen sollen. Bereits morgen, am 19. Oktober um 23 Uhr können wir herausfinden, ob etwas an den Gerüchten dran ist. Denn zu diesem Zeitpunkt hat Konami einen Showcase über Silent Hill angekündigt.

Auch Fans von Resident Evil kommen in dieser Woche auf ihre Kosten. Wie Capcom via Twitter bekannt gibt, findet am 21. Oktober um 0 Uhr unserer Zeit ein Showcase statt. Uns erwarten unter anderem Updates Resident Evil Gold Edition und neue Einblicke in das Remake von Resident Evil 4. Diese Neuauflage des Klassikers soll am 24. März 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. In einer weiteren Meldung könnt ihr euch den Ankündigungstrailer des Spiels ansehen.