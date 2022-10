Konami enthüllte am gestrigen Abend die zukünftigen Projekte des Silent Hill-Franchise. Das Unternehmen kündigte nicht nur drei neue Spiele, sondern auch ein Streaming-Erlebnis und einen Film an.

Lange haben Fans des Horror-Franchise auf Neuigkeiten von Konami gewartet. Am gestrigen Abend wurden diese im Rahmen des Livestreams Silent Hill Transmission enthüllt. Wenn ihr euch das gesamte Event ansehen möchtet, könnt ihr das über den folgenden Link tun.

Die kommenden Silent Hill-Games

Die ersten Leaks hatten es bereits angedeutet, nun bestätigten Bloober Team und Konami in Form eines Trailers die Arbeiten am Remake von Silent Hill 2. Die aufpolierte Version erscheint zu einem unbestimmten Zeitpunkt für PlayStation 5 und Steam.

In Koproduktion mit Annapurna Interactive und No Code Studios arbeitet Konami an Silent Hill Townfall. Mehr ist leider über den Titel noch nicht bekannt.

Zu guter Letzt kündigte Konami Silent Hill f an, das in den 1960ern in Japan spielen soll. Die Handlung stammt aus der Feder von Ryuukishi 07.

Streaming-Erlebnis & Film

Zusammen mit der Produktionsfirma Bad Robot arbeitet Konami an dem interaktiven Streaming-Projekt Silent Hill Ascension. ZuschauerInnen sollen sich den Titel wie einen Film ansehen und gemeinsam mit Freunden Entscheidungen treffen können. Am 24. Juli 2023 sollen wir in den Genuss dieser besonderen Horrorerfahrung kommen.

Horrorfans sollen mit dem kommenden Film Return to Silent Hill wieder vor die Leinwände gelockt werden. Der französische Regisseur Christophe Gans, der bereits für den ersten Film aus dem Jahr 2006 die Regie übernommen hatte, richtete sich in einem Video an die Community.

