Capcom veröffentlicht heute einen neuen Trailer zur Resident Evil Village Gold Edition. Dieser zeigt die neuen spielbaren Charaktere von Additional Orders, der Erweiterung des The Mercenaries-Modus. Wir stellen euch die Fähigkeiten der neuen Figuren genauer vor.

Am 28. Oktober erscheinen zeitgleich die Resident Evil Village Gold Edition und die Winters-Erweiterung auf allen verfügbaren Plattformen des Basisspiels. Teil der Winters-Erweiterung ist unter anderem der neue Modus The Mercenaries Additional Orders, der einige neue spielbare Charaktere ins Rennen bringt. Kämpft als Lord Karl Heisenberg, Chris Redfield oder als Fanliebling Lady Alcina Dimitrescu und entfesselt noch nie dagewesene Mächte.

Wenn Chris Redfield seine Attacken ausführt, füllt sich seine Angriffs-Anzeige auf. Sobald diese voll ist, kann sich Chris blitzschnell über die Map bewegen. In brenzlichen Situationen kann er außerdem seinen Zielsender aktivieren, feindlich Positionen markieren und so die Hilfe des Hound Wolf Squad anfordern.

Lord Karl Heisenberg setzt im Kampf seinen riesigen Hammer und seine magnetischen Fähigkeiten ein. Die Soldaten-Jets kämpfen stets an seiner Seite. Allerdings führen sie auch Selbstzerstörungsattacken aus, weshalb man sich in sicherer Entfernung zu ihnen positionieren sollte. Wenn Heisenberg sich langsamer bewegt, kann Feinde in seinem magnetischen Feld anziehen und ihre Bestandteile analysieren. Außerdem kann er Altmetall wie Sägen auf seine Feinde mit der Hilfe seiner Fähigkeit schleudern.

Zu guter Letzt wäre da noch Lady Dimitrescu. Der Fanliebling befindet sich nicht nur durch ihre erstaunliche Körpergröße von 3 Metern in einem kämpferischen Vorteil. Wenn mit ihren scharfen Krallen ihre Gegner in Stücke schneidet, füllt sich ihr Thrill-o-Meter auf. Einmal aktiviert, kann sie eine Reihe von Spezialattacken vollführen, wie ihre Töchter beschwören oder Gegner zu Boden schleudern.

Abgesehen von den neuen spielbaren Charakteren bietet The Mercenaries Additional Orders auch zwei neue Stages, Bloody Village und Bloody River. Außerdem wurden einige Verbesserungen am Spielerlebnis vorgenommen.

Sowohl die Resident Evil Gold Edition als auch die Winters-Erweiterung können ab sofort in den Konsolen-Stores und auf Steam vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten als Bonus das Street Wolf-Outfit, das Rose Winters in der Erweiterung Shadows of Rose tragen wird. Schaut euch die Ankündigung der beiden Editionen nochmal im entsprechenden Beitrag an.