Am 7. November begehen die Fans von Mass Effect den sogenanten N7-Day. Natürlich nimmt Entwickler Bioware auch dieses Datum zum Anlass, um mit Fans in den Kontakt zu treten. So enthüllt das Studio in einem Blogpost eine neue Konzeptzeichnung, die viele Fans bereits schon kennen dürften.

Bioware richtet sich anlässlich des alljährlichen N7-Day an seine Community. Leider geht der Entwickler dabei nicht allzu genau auf den aktuellen Statusquo des neusten Mass Effect ein. Es heißt lediglich, dass sich der Titel weiterhin in der Präproduktion befinde, man aber gute Fortschritte mache.

Stattdessen rückt Bioware die Führungsriege der Marke in den Vordergrund und sogar Project Director Mike Gamble richtet sich mit einem Brief an die Fans. Darüber hinaus schwelgt das Entwicklerteam mit euch in der Vergangenheit und zeigt euch einen direkten Grafikvergleich zwischen der Mass Effect-Trilogie auf der Xbox 360 und der Legendary Edition auf der Xbox One.

Darüber hinaus könnt ihr den N7-Day zelebrieren, indem ihr euch die Mass Effect Legendary Edition für einen vergünstigten Preis via EA App oder Steam zulegt. Außerdem könnt ihr neues Merchandise zu diesem Feiertag bei verschiedenen Online-Anbietern käuflich erwerben.

Wer nicht nur ein Fans der beliebten SciFi-Reihe ist, sondern auch auf Life-Simulatoren steht, kommt ab dem 17. November auf seine Kosten. Ab dann werdet ihr nämlich kostenlose Kleidung und Accessoires im Stil von Mass Effect für Die Sims 4 herunterladen können.

Zu guter Letzt veröffentlichte Bioware eine neue Konzeptzeichnung des kommenden Mass Effect. Treue Fans erkennen das Motiv als eine zwei Jahre alte Zeichnung wieder, die bereits vor einigen Jahren geteilt worden ist. Die neue Grafik ist allerdings um einige Details erweitert worden und von Bioware mit der Aufforderung geteilt, dass Fans nach Hinweisen suchen sollen.