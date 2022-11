Zwei Wochen vor Release präsentiert Striking Distance Studios den Launch-Trailer von The Callisto Protocol. Dieser gewährt nicht nur packende Einblicke in die Story des Horror-Adventures. Er zeigt auch die hochkarätige Besetzung des Spiels und enthüllt das Titellied, das extra für das Game geschrieben worden ist.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Habt ihr schon eure Sauerstoffbehälter gefüllt und eure Raumanzüge gecheckt? Denn der Launch-Trailer von The Callisto Protocol entführt uns einmal mehr in die grauenerregenden Weiten des Weltraums. Wie die zahlreichen Gameplay-Szenen zeigen, erwartet uns ein bildgewaltiges Erlebnis, das an so manchen SciFi-Horrorfilm erinnert. Cineastisch wird es auch durch den Cast. In der Hauptrolle des Jacob Lee sehen wir nämlich Josh Duhamel, der sich mit der Transformers-Reihe bereits einen Namen gemacht hat. Ebenfalls vertreten sind Karen Fukuhara (The Boys, Kimiko) als Dani Nakamura und Sam Witwer (Star Wars: Rebels, Darth Maul & Darth Sidious) als Leon Ferris.

Zuvor hatte Striking Distance-CEO Glenn Schofield erklärt, dass The Callisto Protocol neben dem Gore-Fest auch ein Sounderlebnis wird. Davon können sich Interessierte bereits jetzt schon auf mehrere Weisen überzeugen. Zum einen enthält der Launch-Trailer den Song Lost Again von Kings Elliot, der speziell für den SciFi-Horror-Titel geschrieben worden ist.

Zum anderen wurde kürzlich die fünfte Episode des Podcasts The Callisto Protocol: Helix Station enthüllt. Dieses Audioerlebnis liefert die Vorgeschichte zu den Ereignissen des Horror-Games. Dieses sechsteilige Horrorhörspiel könnt ihr euch überall dort anhören, wo es Podcasts gibt.

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember für PC und Konsolen. Weitere Infos zum Spiel findet ihr in unserer Übersicht. Wenn ihr mehr zur Entstehung des Games erfahren möchtet, könnt ihr die entsprechende Dokuserie auf dem YouTube-Kanal von Striking Distance Studios ansehen.