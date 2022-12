Please enable JavaScript play-rounded-fill



Der epische Kampf hat begonnen! Marvel’s Midnight Suns ist nun offiziell erhältlich. Dass ein Strategiespiel basierend auf einer Comic-Vorlage durchaus gefallen kann, zeigen die positiven Reviews.

Zugegebenermaßen, am Anfangen waren auch wir skeptisch, ob einem Actionrollenspiel wie Marvel’s Midnight Suns die rundenbasierte Kartenspielstrategie gut tut. Doch verschiedene Reviews zeigen: das Konzept fruchtet. So erhält der Titel zum Beispiel auf Metacritic einen stolzen Score von 83 und auch die internationale Presse scheint von dem Strategiekonzept angetan.

Hinzu kommt eine ausgeklügelte Story, in der tief in die magische Lore von Marvel eintaucht. Diese wird durch cineastische Sequenzen und Bonding-Szenen mit den einzelnen Mitgliedern der Midnight Suns zusätzlich entfaltet.

Laut Golem summiert sich die Spielzeit der Kampagne somit auf 40 bis 60 Stunden.

In Marvel’s Midnight Suns setzt ihr euch mit der düsteren Seite des Comic-Universums auseinander. Hier trefft ihr auf Antihelden wie Blade oder Ghost Rider, die mit Lichtfiguren wie Captain America und Iron Man eine Allianz eingehen. Ihr erstellt euch in diesem Aufeinandertreffen der Gegensätze einen eigenen Superhelden: The Hunter. Entscheidet über Geschlecht und Aussehen, während ihr auch die Kräfte festlegt, die in den rundenbasierten Kämpfen zum Einsatz kommen sollen.

Ihr braucht Hilfe bei euren ersten Schritten in Marvel’s Midnight Suns? Dann schaut doch in den Beginner’s Guide rein, der gestern veröffentlicht worden ist. Mehr zum Thema findet ihr in unserer Übersicht.