Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Kennt ihr noch Thomas, die kleine Lokomotive? Dann freut euch jetzt auf seinen furchteinflößenden Cousin! Choo Choo Charles ist seit dem 9. Dezember auf Steam erhältlich und sorgt für verstörte Begeisterung unter den Fans.

Wer hat Angst vor Spinnenzügen? Eine Frage, die im ersten Moment vielleicht schräg klingt. Doch verbirgt sich dahinter der große Antagonist von Choo Choo Charles. Hinter dem Survival-Horrorspiel steckt das Indie-Studio Two Star Games, das uns bereits mit Titeln wie Night in Riverager und My Beautiful Paper Smile das Fürchten gelehrt hat. Klar steht auf jeden Fall: Das Studio bleibt seinem verstörenden Stil treu. Während des diesjährigen Summer Game Fest sorgte das Game schon für Begeisterung – und eine ordentliche Portion Grusel.

Hinter Choo Choo Charles verbirgt sich eine große Lokomotive mit schaurigen Spinnenbeinen und einer schaurigen Fratze, die an Pennywise aus Stephen Kings Es erinnert. Dieser Zug hat es auf euch und die Bewohner der Insel, auf der ihr euch befindet, abgesehen. Also durchfahrt ihr als Schaffner in eurer kleinen Lokomotive die Insel und macht euch auf die Suche nach Schrott, um eure Lokomotive aufzurüsten. Außerdem könnt ihr mit den Bewohnern der Insel ins Gespräch treten, die euch ebenfalls einige nützliche Ausrüstungsgegenstände überlassen. So könnt ihr Charles mit verschiedenen Waffen zu Leibe rücken.

Die verschiedenen NPC-Missionen zeigen allerdings, dass sich der Titel nicht sonderlich ernst nimmt. Während einige damit wohl kein Problem haben, könnte es für andere eine Spur Absurdität zu viel sein.

Dennoch verzeichnet Choo Choo Charles auf Steam eine positive Bewertung von 88,15% bei insgesamt 3850 Bewertungen. Wenn ihr euch also auch in den Zweikampf mit diesem Zug wagen möchtet, ist eure Zeit gekommen. Das Survival-Horrorgame ist ab sofort für knapp 20 Euro exklusiv auf Steam erhältlich.