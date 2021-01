Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Unbehagen liegt in der Luft. Der Prolog zu dem Indie-Horror-Game My Beautiful Paper Smile erscheint am 2. Februar kostenlos auf Steam und Itch.io. Er nennt sich Night in Riverager und weiß mit skurrilen Zeichnungen sowie groteskem Soundtrack eine Stimmung zu erzeugen. Entwickler Two Star Games kündigte diese Horror-Kurzgeschichte heute an.



Allein die schaurige Atmosphäre des Trailers löst Unbehagen in einem aus. Der Soundtrack erfüllt uns mit Beklemmung und dem ständigen Gefühl der Beobachtung. Gleichzeitig erinnert der Zeichenstil an das Horror-Game Mundaun, das im März erscheinen wird. Beide überzeugen durch ihre groteske Darstellung der Charaktere. Die Farbwahl gibt uns das Gefühl, dass der Tod überall lauern könnte.

Während das Hauptspiel sich noch im Early Access befindet, dient Night in Riverager als Demo. Diese lässt euch in das surreale Universum der beiden Spiele eintauchen und erlaubt euch bereits eine Erfahrung mit der Umgebung.

In der Demo spielt ihr den geheimnisvollen Jäger. Schon durch sein Aussehen wirkt er nicht gerade vertrauenserweckend – auch wenn er das Herz am rechten Fleck hat. Denn wegen seiner erkrankten Mutter verlässt der Jäger das abgelegene Örtchen Riverager und macht sich auf in die Region des Königs.

Jedoch ist dieser Ort ein besonders gefährlicher, weil er durch (über)natürliche Mächte geschützt wird. Viele Gefahren säumen den Weg, der zwischen euch und der benötigten Medizin liegt.

In Night at Riverager geht es vor allem ums Überleben und Lösen von Rätseln. Bezwingt Hindernisse und haltet eure Umgebung im Auge. Denn der Gesichtslose hat euch im Visier. Gegen in Kämpfen? Keine Option. Nur mit Flucht und guten Verstecken werdet ihr der alptraumhaften Gestalt entkommen und an eurem Ziel ankommen.



Von Night in Riverager zu My Beautiful Paper Smile:

Das Hauptspiel

Wenn ihr nun denkt „Schlimmer geht nimmer“, dann müssen wir euch enttäuschen. Denn das Hauptspiel My Beautiful Paper Smile ist definitiv nichts für schwache Nerven.

Hier spielt ihr ein Kind, das zu den Joyous, den Freudigen zählt. Ihr befindet euch in einer Einrichtung, die euch zur Perfektion erzieht. Wenn ihr euch dagegen wehrt, nehmen euch die Behörden mit. Doch euer kleiner Protagonist hat das Leben in dieser Einrichtung satt und startet einen riskanten Fluchtversuch aus der grotesken Einrichtung.

Dabei gibt es verschiedene Geheimnisse, die ihr im Laufe des Spiels aufdecken müsst. Was für einen Plan verfolgen die Behörden? Was ist die Geschichte eures kleinen Protagonisten? Und wie findet man bitteschön aus dieser Einrichtung heraus? Löst verschiedene Rätsel und blickt hinter diesen Schleier der Unwissenheit.

Vorsicht ist geboten, denn nicht nur die Behörden werden euch auf der Spur sein. Auch der ominöse Gesichtslose hat es auf euch abgesehen.