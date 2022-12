Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: GSC Game World

GSC Game World hat nun fast ein halbes Jahr mit neuem Gameplay-Material auf sich warten lassen. Das soll sich nun ändern. Für den heutigen Abend hat das Entwicklerstudio einen neuen Trailer für STALKER 2: Heart of Chornobyl angekündigt.

Wenn ihr am heutigen Abend um 21 Uhr noch nichts vorhabt, solltet ihr auf YouTube vorbei schauen. Dort präsentiert GSC Game World in Kooperation mit IGN einen neuen Trailer für STALKER 2: Heart of Chornobyl. Den letzten Gameplay-Trailer bekamen wir Mitte Juni zu Gesicht. Seitdem gab es eine Konzeptzeichnung zu einem neuen Gegnertyp und erste Einblicke in den Soundtrack.

Dass wir nun längere Zeit auf die Veröffentlichung eines neuen Trailers von STALKER 2: Heart of Chornobyl warten mussten, ist nicht verwunderlich. Schließlich ist der Krieg für das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World nach wie vor omnipräsent. Ein kürzlich veröffentlichtes Video auf Twitter zeigt zum Beispiel, dass auch kurz nach den Feiertagen keine gänzlich friedliche Stimmung herrscht.

Umso mehr ist es ein Grund zur Freude, dass wir am heutigen Abend mit einem weiteren Trailer bereichert werden. Weitere Meldungen zu STALKER 2: Heart of Chornobyl findet ihr in unserer Übersicht.