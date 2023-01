Please enable JavaScript play-rounded-fill



Viele haben den kommenden Xbox-exklusiv-Titel Redfall mit Left 4 Dead verglichen. Doch wie die Entwickler in einem Interview erklären, soll es eher an Far Cry erinnern. Doch die Inspiration zum Game stammt wieder von anderer Quelle – und zwar von Titeln wie Diablo oder Borderlands.

Der kooperative Shooter Redfall soll im Laufe diesen Jahres für PC und Xbox erscheinen. Da man mit bis zu vier SpielerInnen gemeinsam gegen Horden von Untoten kämpft, haben bereits viele einen Vergleich zu Left 4 Dead gemacht. In einem Interview mit Gamesradar erklärt Arkane Creative Director Ricardo Bare, dass dieser Vergleich zwar nachvollziehbar sei. Doch was das Gameplay betreffe, sei der Titel eher an Far Cry angelegt.

Es ginge darum, ein vertrautes Szenario (also isolierte Schauplätze wie Blackreef) zu verwenden und einen Deep Dive darin zu unternehmen, der durch ein Open-World-Setting zustande kommen kann. So werden SpielerInnen immer in eine Hauptbasis zurückkehren können, wo sie mit NPCs interagieren und Haupt- sowie Nebenmissionen auswählen können.

Arkane: Die Pen & Paper-Fans hinter Redfall

Die Inspiration zu Redfall liegt zwar auch im Action-Genre. Doch zählen Ricardo Bare und Studio Director Harvey Smith hier kooperative Multiplayer auf. Hierzu gehören Diablo 2 und Borderlands.

Ein weiterer wichtiger Einfluss für Smith sei außerdem Dungeons & Dragons gewesen. So scheint ein guter Teil des Entwicklerstudios aus enthusiastischen Pen & Paper-SpielerInnen zu bestehen, die der Auffassung sind, dass Videospiele cooler sein und mehr Tiefgang haben könnten. Es ist also nicht verwunderlich, dass die spielbaren Charaktere sich ergänzende Skillsets besitzen und so an eine Heldengruppe erinnern. Passend dazu lassen sich die Waffen und Talente eurer Figuren im weiteren Spielverlauf individualisieren und aufleveln.

Redfall soll im Laufe diesen Jahres für PC und Xbox-Konsolen erscheinen. Wie Leaks vermuten lassen, soll der Koop-Shooter (der aber auch allein gespielt werden kann) allerdings nach Starfield auf den Markt kommen.