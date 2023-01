Please enable JavaScript play-rounded-fill



One Piece Odyssey erscheint bereits in wenigen Tagen. Falls ihr auch zu den Fans gehört, die den Release nicht mehr abwarten können, gibt es eine tolle Nachricht: Ihr könnt bereits ab morgen die Demo spielen!

Bereits in vier Tagen erscheint One Piece Odyssey für PC und Konsolen. Kurz vor Release haben sich Entwickler ILCA und Publisher Bandai Namco dazu entschieden, den Fans eine Freude zu machen. Ab morgen steht die Demo-Version für alle Interessierten kostenlos zur Verfügung. Taucht in die ersten zwei Spielstunden ein und erkundet die mysteriöse Insel Waford zusammen mit Luffy und seinen Crew-Mitgliedern.

Wer von dem Game überzeugt ist, kann den erzielten Fortschritt später in die Vollversion des Spiels übertragen.

Die EntwicklerInnen möchten mit der Veröffentlichung der Demo nicht nur begeisterte Fans für ihren Eifer belohnen. Man möchte auch besorgten Stimmen die Möglichkeit geben, Zweifel aus dem Weg zu räumen. So werden in der Videobotschaft des Produzenten Community-Stimmen aufgegriffen, die befürchten, dass das Gameplay schnell eintönig werden könnte und das Tempo nicht angemessen sei. Auch das „Button Smashing“ werde in One Piece Odyssey kein Problem werden, da man einen neue Herangehensweise an das Combat-System ausprobiere. Auch das sollen SkeptikerInnen in der Demo erleben.

Solltet ihr die Demo herunterladen?

Die Nachricht des Hauptproduzenten Katsuaki Tsuzuki wirkt wie eine defensive Kampfansage an skeptische Stimmen. Dennoch ist es lobenswert, dass man eventuelle Fehleinschätzungen der Community mit einer Demo richtig stellen möchte. Falls ihr also Fans des Mangas und Animes seid, empfehlen wir euch die kostenlose Demo von One Piece Odyssey herunterzuladen. Im schlimmsten Fall habt ihr eine schlechte Erfahrung gemacht. In allen anderen Fällen habt ihr ein Game mehr, das ihr demnächst zocken könnt. Wie weit die Meinungen über Gameplay-Erfahrungen auseinander gehen können, zeigte nicht zuletzt der Relase von The Callisto Protocol.

One Piece Odyssey erscheint am 13. Januar für PC, PlayStation und Xbox. Weitere Informationen zum Thema findet ihr in unserer Übersicht.