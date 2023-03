Please enable JavaScript play-rounded-fill



Knapp fünf Monate nach dem Release von Mario + Rabbids: Sparks of Hope veröffentlicht Ubisoft den ersten DLC. Zusammen mit der Erweiterung ist auch eine Demo des Spiels verfügbar.

Wer Mario + Rabbids: Sparks of Hope noch nicht gekauft hat, kann ab sofort das Adventure antesten. Im Nintendo eShop gibt’s ab sofort die kostenlose Demo, welche euch den Prolog des Spiels sowie einen Teil des ersten Planeten bietet.

Wer vom Hauptspiel nicht genug bekommen kann, kann sich jetzt den ersten DLC schnappen. Dieser nennt sich Tower of Doooom und lässt euch in circa zwei Stunden den Strahlestrand erkunden. Dort erwarten euch ebenfalls neue Geheimnisse und Finsterzeit-verseuchte Gegner.

Der Season Pass von Mario + Rabbids: Sparks of Hope setzt aus insgesamt drei DLCs zusammen. Während des Ubisoft Forward hatte der Publisher bereits Einblicke zur dritten Erweiterung gewährt. In diesem taucht nämlich der halbvergessene, aber noch immer beliebte Jump’n’Run-Held Rayman auf. Dazu erfahrt ihr mehr in der folgenden Meldung.

In Kürze erscheint übrigens der langerwartete Streifen Der Super Mario Bros. Film. Neuste Infos dazu findet ihr in dem folgenden Beitrag.