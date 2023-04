Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Abend hat Behaviour Interactive Meet Your Maker veröffentlicht. Zusammen mit dem Release hat der DBD-Entwickler auch die Post-Launch-Pläne verkündet.

Im letzten Jahr konnten Interessierte bereits erste Erfahrungen in Meet Your Maker sammeln. Am gestrigen Abend hat Behaviour Interactive schließlich den Startschuss abgefeuert und das Raid-Game offiziell veröffentlicht. Ab sofort könnt ihr in einem trostlosen Ödland schwer zu erobernde Außenposten errichten und in die Außenposten anderer Community-Mitglieder eindringen, um wertvolles Genmaterial zu sammeln. Wie genau das Gameplay-Prinzip funktioniert, haben wir euch in einem weiteren Beitrag erklärt.

Im Zuge der Veröffentlichung kommt Behaviour auch auf die Post-Launch-Pläne von Meet Your Maker zu sprechen. Beginnend mit der übernächsten Woche soll es in regelmäßigen Abständen neue in-Game-Inhalte geben. Im Juni diesen Jahres soll schließlich das erste große Inhaltsupdate namens Sektor 1: Dreadshore veröffentlicht werden. Was die kommenden Erweiterungen zum Teil beinhalten, hat Behaviour schon verraten:

Das Hellscape Dekopaket Zwei Blöcke (jeweils in drei Formen erhältlich)

Zwei Requisiten

Eine animierte Requisite

Acht Aufkleber Sektor 1: Dreadshore Eine neue Umgebung (sofort kostenlos nutzbar)

Ein neues Dekopaket (sofort kostenlos nutzbar)

Vier neue Gameplay-Elemente (freischaltbar durch Spielzeit oder käuflich zu erwerben auf PlayStation, Xbox oder Steam) Wächter + Perks Waffe + Upgrades Falle + Mods Wächter + Verstärkungen Eine neue Kosmetiksammlung (kaufbar auf PlayStation, Xbox oder Steam)



Neben diesen bereits genannten Inhalten sollen unter anderem auch neue Mods und Erweiterungen hinzukommen. Diese sollen einerseits kostenlos zur Verfügung stehen. Andererseits sollen diese in Form von regelmäßigen Drops durch entsprechende Spielzeit freischaltbar sein.

Meet Your Maker trifft auf Dead by Daylight

Zur Feier des Launchs veröffentlicht Behaviour Interactive Cross-Promotion-Inhalte für Meet Your Maker und Dead by Daylight. Wer auf die Inhalte zugreifen möchte, muss beide Spiele besitzen. Wenn ihr zu diesen Personen gehört, könnt ihr euch auf die folgenden Belohnungen freuen:

Für Meet Your Maker Zwei Bausteine inspiriert vom MacMillan Anwesen

Eine animierte Generator-Requisite

Eine Paletten-Requisite und eine Kellerlicht-Requisite

Eine Auswahl an Aufklebern wie Kratzspuren, Blutspuren, Neas Graffiti und mehr Für Dead by Daylight Sehr seltener Pentekaths-Anzug für Meg Thomas

Drei einzigartige Killerwaffen für den Fallensteller (Knirschenden Klinge, die Jägerin (Gezahnte Axt) und den Geist (Biomechanischer Stachel)

Meet Your Maker ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Website.