Mit dem nahenden Release von Dead Island 2 haben Dambuster Studios und Deep Silver den Launch-Trailer veröffentlicht. Dieser bietet euch einen ersten Vorgeschmack auf die komische Action, die euch demnächst erwartet.

Es ist kaum zu glauben, aber der Release von Dead Island 2 ist tatsächlich nur noch drei Tage entfernt! Nach der Veröffentlichung erster Kritiken steht nun einmal mehr fest: mit diesen skurrilen Zombie-Game erwartet euch größter Metzelspaß, der euch vor allem ein kurzweiliges Vergnügen ohne plötzliche Plottwists bereiten soll.

Das hier wird kein tiefgründiges The Last of Us, in denen die Menschen die eigentlichen Monster sind. Hier geht es einfach darum, ein paar ekligen Zombies die Fresse zu polieren.

Wer Dead Island 2 ganz pünktlich zum offiziellen Release zocken möchte, kann das Game immer noch vorbestellen. Neben der Standard Edition könnt ihr auch die HELL-A Edition vorbestellen, deren Inhalte wir euch in der folgenden Meldung ausführlich vorgestellt haben. Dort haben wir auch weitere Gameplay-Infos zusammengefasst.

In Dead Island 2 wählt ihr einen von sechs Überlebenden der Zombie-Apokalypse in Los Angeles aus. Auch wenn ihr gegen den sich ausbreitenden Virus immun seid, könnt ihr immer noch von einer Menge Zombies gefressen werden. Trotz des Metzelspaßes solltet ihr euch also nicht in die Enge drängen lassen. Jeder der sechs Überlebenden bringt ein eigenes Skillset mit sich, wodurch ihr euch auf verschiedene Möglichkeiten durch die nun als HELL-A bekannte Stadt prügeln könnt. Dabei werdet ihr auch altbekannte Wahrzeichen der Stadt erkunden können.

Dead Island 2 wird am 21. April für PC, PlayStation und Xbox erscheinen.