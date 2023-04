Please enable JavaScript play-rounded-fill



Langsam aber sicher verfrachtet Ubisoft einen Teil seines Katalogs auf Steam. Auf die erste Welle im vergangenen Jahr folgt schon bald die nächste im Mai/ Juni. Eine Frage bleibt allerdings offen.

In den nächsten zwei Monaten sollen gleich vier Ubisoft-Spiele auf Steam erscheinen. Den Anfang macht Far Cry 6, das bereits am 11. Mai auf der Valve-Plattform erscheinen soll. Knapp einen Monat später geht es am 8. Juni mit dem adrenalingeladenen Sportgame Riders Republic weiter. Am 15. Juni fordert Rainbow Six Extraction schließlich eure Teamfähigkeit heraus, bevor Monopoly Madness diese neu verknüpften Beziehungen am 22. Juni wieder einreißt.

Vielen Steam-Gamern dürfte allerdings eine Frage unter den Nägeln brennen: Wird Ubisoft den unliebsamen Trend fortsetzen und die vier Titel ohne Achievements bei Steam hochladen? Dass man seine im Spiel erzielten Erfolge nicht nachvollziehen kann, war bereits einigen Fans bei der Steam-Veröffentlichung von Assassin’s Creed Valhalla sauer aufgestoßen. Da sich Ubisoft noch nicht dazu geäußert hat, müssen wir wohl auf den Release von Far Cry 6 warten.

Das Warten lassen der Community scheint ein Trend von Ubisoft zu sein. Schließlich warten viele nicht nur auf ein offizielles Release-Datum von Skull & Bones. Auch der zuvor angekündigte Ubisoft Forward will datiert werden.