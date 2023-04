Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Nachmittag hat Paradox Interactive einen ersten Blogpost zu Life by You veröffentlicht. Darin sprechen die Entwickler über den Alterungsprozess und welche altersspezifischen Features es geben wird.

Mit Life by You möchte Paradox Interactive im Lifesim-Genre dem lang etablierten Monopol von EA und Maxis den Kampf ansagen. Seit der offiziellen Enthüllung hat Paradox bereits verschiedenes Material auf Twitter geteilt, um die Designvielfalt und zahlreichen Möglichkeiten im Spiel aufzuzeigen.

Nun hat man den ersten Blogeintrag zum veröffentlicht und erklärt den in-Game-Alterungsprozess.

Wie die Entwickler erklären, wird es im Hauptspiel von Life by You Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Teenager, Erwachsene und Senioren geben. Wenn der Early Access startet, werden Spieler allerdings nur von Teenager aufwärts spielen können. Diese Entscheidung begründet man damit, dass man beim Kindesalter noch an Bugfixes und Darstellungen des Alterungsprozesses arbeite.

Da es im Spiel auch Jahreswechsel geben werde, könne man jedes Jahr den Geburtstag eines Menschen feiern und ihm so beim allmählichen Alterungsprozess zusehen.

Fortbewegung in Life by You

Um den Alterungsprozess in Life by You realitätsgetreu darstellen zu können, werden sich im Laufe des Spiels die Interaktionsmöglichkeiten und Fähigkeiten der Menschen anpassen. So wird man beispielsweise mit Eintritt ins Teenageralter in der Lage sein, vollständige Menüs zu kochen. Auch die Fortbewegungsmittel werden sich dem Alter anpassen. So werden für jüngere Menschen Dreiräder, Fahrräder und Skateboards zur Verfügung stehen, während man im Erwachsenenalter Autos freischalten kann.

Übrigens wird eine Sekunde einer Minute in Life by You entsprechen. Ihr müsst also 24 Minuten spielen, um einen in-Game-Tag zu erleben. Allerdings haben die Entwickler bereits angedeutet, dass es auch eine Beschleunigungsmöglichkeit geben wird. Langweilige Szenen des Alltags könnt ihr also zumindest im Spiel schneller vergehen lassen. 😉 Am 12. September geht Life by You auf Steam und im Epic Games Store in den Early Access.

