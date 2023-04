Please enable JavaScript play-rounded-fill



Racing-Action und mittelalterlicher Prügel – die PlayStation Plus-Titel vom Mai bieten Actionliebhabern einen großen Spielspaß. Wir stellen euch die Titel von PlayStation Plus Essential im Folgenden vor.

Wer das PlayStation Plus abonniert hat, darf sich ab dem 2. Mai wieder auf drei kostenlose Titel aus dem Spielekatalog freuen. Rasanter Motorsport erwartet euch in GRID Legends, das im Februar letzten Jahres erschienen ist. In diesem Racing-Game könnt ihr euch mit über 100 Fahrzeugen auf 130 Strecken austoben und mit bis zu 21 Freunden gemeinsame Rennen starten.

Bei dem ältesten Game der kommenden PlayStation Plus Titel handelt sich um Descenders aus dem Jahr 2018. In diesem Rennspiel schwingt ihr euch auf den Fahrradsattel und brettert über die prozedural generierten Rennstrecken. Während ihr von Checkpoint zu Checkpoint donnert, müsst ihr außerdem Herausforderungen, wie das performen bestimmter Tricks, meistern.

Kein Fan von Racing-Games? Vielleicht ist der dritte Titel der kommenden PlayStation Plus Titel was für euch: Chivalry II. Seit 2021 kann man sich in blutiger Mittelaltermanier durch die Schlachtfelder prügeln. Dabei strotzt das Game allerdings nicht nur von realistischer Waffengewalt. Die Entwickler zeigen anhand einiger Updates, dass mittelalterlicher Prügel durchaus witzig sein kann.