In nur einem Monat ist es endlich soweit: Diablo 4 wird veröffentlicht! Doch was erwartet uns nach dem Launch? Blizzard wird in einem baldigen Diablo 4 Livestream Antworten auf die wichtigsten Fragen bezüglich der Seasons und des Battle Pass geben. Wir erfahren, welche Pläne Blizzard für Diablo 4 hat und wie genau der Battle Pass funktioniert. Rod Fergusson, der General Manager der Diablo-Marke, und drei weitere wichtige Entwickler werden im Livestream alle Fragen beantworten.

Der Livestream findet am 10. Mai um 20:00 Uhr auf dem YouTube- und Twitch-Kanal von Diablo statt. Nur zwei Tage später beginnt die letzte offene Beta zu Diablo 4, bei der ihr wieder tolle Belohnungen abgreifen könnt.

Wie wird der Battlepass genau aussehen?

In Bezug auf den Battle Pass wissen wir bereits, dass er ungefähr 80 Stunden Spielzeit benötigen wird, um ihn abzuschließen. Eine stolze Zahl, die wir auch vom neusten Ableger der beliebten Hackn-Slay-Reihe erwartet haben. Hoffentlich sind die Inhalte auch abwechslungsreich und schaffen es einen guten Mix aus Grind und innovativen Spielspaß zu schaffen. Da eine Saison in Diablo 4 mindestens drei Monate lang dauern wird, sind die ca. 80 Stunden aber ein gut erreichbares Ziel für Vielspieler. Ín jedem Fall wird der Diablo 4 Livestream am 10. Mai aber sehr aufschlussreich, informativ und enorm wichtig sein. Schließlich ist das Endgame eines Diablo, mit das wichtigste. Hier muss Blizzard abliefern, auch um die Schmach des Handy-Ablegers Diablo Immortal abzuschütteln.

Am 6. Juni 2023 erscheint Diablo 4 dann schließlich für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X | S. Seid ihr bereit für das neue Abenteuer in der Hölle? Diesmal geht es gegen Dämonenkönigin Lilith, die die Erde in eine zweite Finsternis stürzen will. Nur wir, der Held Seraphim, wahlweise Schurke, Druide, Totenbeschwörer, Barbar oder Zauberer können sie aufhalten.