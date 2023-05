Wie jeden Donnerstag stellt Epic Games heute seine Gratis-Spiele vor. Am 04. Mai ab 17:00 könnt ihr euch diesmal sogar nicht nur zwei, sondern drei kostenlose Titel sichern.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Diese Woche gibt es im Epic Games Store nicht nur wie üblich zwei, sondern gleich drei kostenlose Spiele. Eines davon ist der Multiplayer-Platformer Against All Odds vom Entwicklerstudio Microwave Games. Hierbei müsst ihr eine Vielzahl von kniffligen und tödlichen Wettrennen meistern, wobei der Wettbewerbsgedanke im Vordergrund steht. Freunde werdet ihr hier euch keine machen, dafür ist rasanter Spaß garantiert.

Wer es noch actionreicher mag, sollte einen Blick auf das Rennspiel Horizon Chase Turbo von Aquiris werfen. Der ursprünglich 2018 veröffentlichte Titel lässt euch in mehreren Sportwagen gegen andere Fahrer antreten. Das Gameplay ist an Arcade-Racer der 80er und 90er Jahre angelehnt, auch der Grafikstil erinnert an diese Zeit. Nostalgie pur bei diesem Gratis-Spiel.

Das dritte kostenlose Spiel im Bunde ist das kunterbunte Action-Adventure Kao the Kangaroo. Wie der Name schon sagt, schlüpft ihr in die Rolle eines Kängurus, das mit Boxhandschuhen ausgerüstet zahlreiche Levels durchspringt und -kämpft. Hier ist der Titel Prgramm und man findet sich schnell mit der simplen Steuerung und den Gameplay-Mechaniken zurecht.

Welche Gratis-Spiele euch nächste Woche erwarten, verraten wir euch, sobald Epic Games dies bekannt gibt. Bis dahin hat man mit der dieswöchigen Auswahl schon einiges zu tun.