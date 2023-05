Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am 25. Mai feierte das koreanische Entwicklerstudio NEOWIZ den Geburtstag von Pinocchio. Zu diesem Anlass veröffentlichte man zwei neue BTS-Videos zu Lies of P. Wer wieder so von sich reden macht, muss doch bald mit einem Release-Datum rausrücken, oder?!

Wir haben schon bei der Bekanntgabe aller Partner des Summer Game Fest gemunkelt, dass NEOWIZ am 11. Juni das Release-Datum von Lies of P präsentieren werde. Dieser Verdacht hat sich nun ein weiteres Mal verhärtet. Denn nach einigen Monaten des Schweigens präsentiert der koreanische Entwickler gleich zwei Behind-the-Scenes-Videos zum Game.

Im ersten sprechen Project Director Ji Won Choi und Art Director Chang Kyu Noh über das Making-of von Lies of P. So kommen sie auf die Story, die Figuren und die Art Direction des Souls-like RPG zu sprechen. Im zweiten Video spricht Allegra Marland (Elden Ring, The Crown) über ihre Figur Sophia, die eine helfende Rolle im Spiel übernimmt. Da sie schon lange in Krat lebt, kennt sie die Stadt ziemlich genau und ist in der Lage euch genau die Informationen zu geben, die ihr braucht.

Lies of P soll im August diesen Jahres für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Neben den Social Media-Kanälen auf Facebook und Twitter, konnt ihr auch im offiziellen Discord-Server des Souls-like vorbei schauen. Mehr zum Game findet ihr in unserer Übersicht.