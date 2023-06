Geoff Keighley ist, wie wohl kein anderer in der Branche, ein bekannter kanadischer Videospiel-Journalist und Moderator verschiedener Gaming-Shows. Sein Name ist untrennbar mit diversen Gaming-Live-Events verbunden. So gründete er Jahr 2020, mitten in der Pandemie, das Summer Game Fest. Auch dieses Jahr soll es dort eine Fülle an Trailern und „World Exklusive“ Präsentationen geben. Während die ikonische E3 erneut abgesagt wurde. Er glaubt allerdings nicht, dass das Summer Game Fest etwas damit zu tun hat.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In einem Podcast mit dem Online-Magazin VideoGamesChronicle spricht Keighley über den Niedergang der E3, dem einst größten Gaming-Event des Jahres.

Das sagt Geoff Keighley zu den Vorwürfen, er sei der „E3 Killer“

In dem Podcast wird Keighley darauf angesprochen, dass er als der „E3 Killer“ bezeichnet wird. Er antwortet verteidigend und verständlich:

Keighley äußert die Ansicht, dass die E3 sich in gewisser Weise selbst geschadet und im Endeffekt selsbt zerstört habe. Er versteht zwar, warum die Leute sagen, dass das Summer Game Fest für das Ende der E3 verantwortlich sei, doch seiner Meinung nach hat er das SGF ins Leben gerufen, weil er erkannt hat, dass die E3 an Bedeutung verliert.

Und tatsächlich springt das Summer Game Fest in eine Lücke, der großen Gaming-Shows, die seit dem Abgang der E3 besteht. Vor allem dort werden allerhand Trailer verschiedenster internationaler Entwickler präsentiert. Etwas, was früher auf der E3 stattfand.