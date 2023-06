Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Capcom

Der Kick-off zum Summer Game Fest startet bereits in dieser Woche. Doch im Laufe des Sommers wird es weitere Veranstaltungen geben, die mit dem Event in Verbindung stehen. So hat Capcom beispielsweise einen Showcase für die nächste Woche angekündigt.

Capcom hat in diesem Jahr eine ganz schöne Gaming-Pipeline zu präsentieren. Neben der Veröffentlichung von Resident Evil 4 und Street Fighter 6 stehen noch Ghost Trick: Phantom Detective und Exoprimal an. Natürlich hoffen wir auch auf Neuigkeiten zu Dragon’s Dogma II und den DLC Resident Evil 4 Remake’s Separate Ways. Außerdem soll das mysteriöse Sci-Fi-Game Pragmata noch in diesem Jahr erscheinen.

Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass wir währen des Capcom Livestreams einige Infos zu den oben genannten Titeln bekommen. Wer dem Livestream beiwohnen möchte, muss in der Nacht vom 12. Juni auf den 13. um 0 Uhr einschalten. Lange müsst ihr zum Glück nicht durchhalten. Laut der Capcom-Website soll der Stream circa 36 Minuten dauern.

Wer auf Neuigkeiten zu Monster Hunter Rise: Sunbreak wartet, kann am 7. Juni um 16 Uhr einschalten.

Weitere Infos zum diesjährigen Summer Game Fest findet ihr in unserer Übersicht.