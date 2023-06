Mit seiner aktuellen Strategie fährt Sony eine gute Schiene. Playstation-Exklusives verkaufen sich jedes Mal wie geschnitten Brot, während Playstation Plus Titel eher ein netter Zusatz sind. So sollen auch in Zukunft First-Party-Games von Sony nicht direkt Release auch bei PlayStation Plus verfügbar sein. Das bewahrt eine gewisse Exklusivität der oft aufwendig produzierten Triple-A-Titel und äußert sich in den gigantischen Verkaufszahlen eines Spider-Man oder Ghost of Tsushima. Zudem wird der Juni für alle PS Plus Abonnenten eine wirklich gute Zeit werden.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im Gespräch mit GamesIndustry sagte Nick Maguire, Head of Subscriptions bei Playstation, dass entsprechende Spiele „etwas später im Lebenszyklus“ zu Playstation Plus zu bringen, sich für Sony rentiert. Damit sei das Unternehmen im Moment mehr als zufrieden, Titel erst nach 1-2 Jahren im Lebenszyklus für den PS Plus Abodienst zu veröffentlichen.

Heißt entweder muss man sich länger gedulden, ein top-bewertetes Console-Exkludsve zu spielen, oder man wartetet auf eine Rabatt-Aktion im PS Store. Insgesamt ist die Strategie von Playstation aber verständlich und eine komplett andere und zu ihrem Service passendere, als Xbox mit seinem Game Pass.

Spieleflut im Juni bei Playstation Plus

Nachdem die letzten Monate eher mau waren, gibt es für PS Plus Abonnenten im Juni endlich wieder coole Titel für Lau. Um folgende Spiele wird die Playstation Plus Bibliothek erweitert. Heißt, ihr könnt jederzeit einen davon herunterladen und zocken, ganz inklusive und ohne zusätzlichen Kosten abseits der monatlichen Abo-Gebühren.

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Eine gute Auswahl an Titeln, bei der für jeden Geschmack und jeden Genre-Fan etwas dabei sein dürfte. Insbesondere das aktuelle Far Cry 6 dürfte ein Highlight für viele sein!