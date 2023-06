Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Neowiz

Auf der offiziellen Website gibt Team Ninja bekannt, dass man an einer Kollaboration mit Neowiz arbeite. Schon bald sollen die Welten von Lies of P und Wo Long: Fallen Dynasty miteinander verschmelzen.

Seit März können Fans des Souls-like-Genres sich bereits durch das alte China in Wo Long: Fallen Dynasty prügeln. In genau drei Monaten gibt es auch schon wieder Nachschub. Lies of P von Neowiz soll am 19. September erscheinen und euch eine noch düstere Interpretation der Geschichte von Pinocchio liefern.

Auch das japanische Team Ninja scheint an dem südkoreanischen Adventure interessiert. So hat man heute auf der offiziellen Website verkündet, dass man eine Kollaboration mit dem Game plane. Wie diese genau aussehen wird, hat man allerdings noch nicht verraten.

Übrigens hat Neowiz im Rahmen des Xbox Games Showcase Extended einen neuen Gameplay-Trailer zu Lies of P veröffentlicht. Neben einem tiefen Einblick ins Combat-System gibt es auch eine Übersicht zu der Welt, den Figuren und dem reichhaltigen Waffenarsenal, das ihr im Laufe des Spiels verfeinern könnt. So könnt ihr Klingen und Griffe verschiedener Waffen miteinander kombinieren. Außerdem könnt ihr dank der Fable-Künste für jede Waffe einzigartige Fähigkeiten freischalten. Das vollständige Video könnt ihr euch hier ansehen.

Einen weiteren Gameplay-Trailer haben wir in der folgenden Meldung für euch.