Immortals of Aveum erscheint leider nicht wie angekündigt im Juli. In einem Blogeintrag erklärt Entwickler Ascendant Studios die Gründe für diesen Schritt und verkündet ein neues Release-Datum.

Seit der offiziellen Ankündigung ist klar, dass EA und Ascendant Studios mit Immortals of Aveum ein bahnbrechendes Grafikfeuerwerk erschaffen möchten. Dementsprechend gut soll das Game auch beim Release laufen, damit sich die Megapanne von Battlefield 2042 oder die Startschwierigkeiten von Star Wars Jedi: Survivor nicht wiederholen.

Zur gleichen Erkenntnis sind auch die EntwicklerInnen von Ascendant Studios gekommen. In einem Blogeintrag gibt man daher nun bekannt, dass Immortals of Aveum erst am 22. August erscheinen wird. Den zusätzlichen Monat wolle man nutzen, um den Fantasy-Shooter weitere Optimierungen an allen Plattformen vorzunehmen.

Wollen wir hoffen, dass dieser Monat nicht in ein Crunch-Fest für das Team ausartet. Mehr zum Thema findet ihr in unserer Übersicht.