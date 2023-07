Nach The Last of Us und Witcher könnte Fallout die nächste große Videospiel-Serienumsetzung werden. Produziert von Amazon Prime, finden gerade die letzten Dreharbeiten dazu statt. Daran wirken auch namhafte Personen wie Jonathan Nolan als Regisseur, der auch bei Westworld von HBO oder interstellar an Bord war. Nun sind einige inoffizielle Set Bilder aufgetaucht, die uns den Umfang der kommenden Fallout-Serie zeigen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Fallout-Amazon Prime-Serie wird die lang erwartete TV-Serie zur beliebten postapokalyptischen Videospielreihe. Nach einem ersten offiziellen Teaser-Bild im letzten Jahr wurden nun neue Fotos vom Set veröffentlicht, die die Vorfreude der Fans weiter anheizen.

Set photos from the upcoming Amazon Prime Fallout TV series by Jonathan Nolan (writer of Westworld, The Dark Knight, Interstellar) pic.twitter.com/PrwhpHcQ94 — Xbox News (@_XboxNews) July 29, 2023

Die Bilder geben uns nicht nur einen groben Eindruck von den beeindruckenden Kulissen der Action-reichen Produktion, sondern enthüllen auch einige der Schauspieler, die in der Serie auftreten werden. Es bleibt jedoch ein Rätsel, wie diese Amateur-Aufnahmen ins Netz gelangten, da sie offensichtlich nicht von offiziellem Material stammen.

Was jedoch klar wird, ist, dass der postapokalyptische Charme, für den die „Fallout“-Reihe bekannt ist, perfekt eingefangen wurde. Die Serienmacher scheinen diesen Charakter perfekt umgesetzt zu haben. Die Dreharbeiten sollen bereits seit einigen Monaten abgeschlossen sein, was darauf hindeutet, dass ein möglicher Start zu Beginn des kommenden Jahres erfolgen könnte.

Die Fallout-Serie von Amazon wird jedoch keine reine Nacherzählung der Spiele sein, sondern sich auf ihre eigene Geschichte und Interpretation stützen. Fans dürfen also gespannt sein, wie diese Live-Action-Adaption die Welt von Fallout zum Leben erweckt.