Ubisoft hat gestern die lang erwarteten Details zur Closed Beta von Skull & Bones bekannt gegeben. Wer ein registriertes Ubisoft-Konto hat, kann bald in die digitale See stechen.

Während des Ubisoft Forward im Juni hatte man bereits angekündigt, dass ausschließlich PC-Gamer an der Closed Beta von Skull & Bones teilnehmen können. Am vergangenen Abend wurde der Publisher endlich konkret.

So beginnt der Preload am 22. August um 12 Uhr mittags, sodass frühe Vögel mit der Beta pünktlich um 4 Uhr am 25. August in See stechen können. Am 28. August endet der Piratenausflug wieder.

Einen richtigen Anmeldeprozess für Skull & Bones gibt es leider nicht. Stattdessen wir Ubisoft an ausgewählte Community-Mitglieder mit aktivem Ubisoft Connect eine Einladung per Mai versenden. Checkt also regelmäßig euer Postfach.

Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, könnt ihr immerhin zwei weitere FreundInnen zur Closed Beta einladen. Diese müssen allerdings auch Ubisoft Connect besitzen. Beachtet allerdings auch, dass die Beta lediglich in englischer Sprachausgabe verfügbar sein wird. Natürlich solltet ihr auch die Hardware-Voraussetzungen erfüllen.

Inhalte der Closed Beta

Die verfügbare Welt der Closed Beta setzt sich aus der sogenannten Roten Insel und der afrikanischen Küstenregion zusammen. Hier trefft ihr auf die Piraten von Sankt Anna und deren lokalem Kingpin. Außerdem könnt ihr erste Verträge abschließen, um euch in der Welt von Skull & Bones einen Namen zu machen.

Wie Ubisoft erklärt, fällt die Closed Beta von Skull & Bones nicht unter Geheimhaltung. Wer möchte, kann also seine Gaming-Erlebnisse streamen. Wenn ihr also nicht an der Beta teilnahmen könnt, werdet ihr zumindest so etwas Seeluft um eure Nase wehen lassen können.

Mehr zu dem Piratenabenteuer gibt es hier.