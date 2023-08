Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Nachmittag erfolgte die Bestätigung, auf die schon viele Fans gewartet haben: Baldur’s Gate 3 wird auch für die Xbox Series X|S erscheinen. Wer allerdings auf der kleineren Konsole spielen möchte, muss einen Abstrich machen.

Nachdem Baldur’s Gate 3 einen gewaltigen Siegeszug auf dem PC hingelegt hat, dürften sich Gamer an der PlayStation 5 auf den baldigen Launch freuen. In nicht mal zwei Wochen öffnet das gefeierte RPG seine Pforten für die Konsole.

Wie Swen Vincke via Twitter berichtet, sollen auch Xbox-Gamer nicht mehr allzu lange warten. Noch dieses Jahr soll eine Version für die Current-Gen-Konsolen erscheinen.

Wir erinnern uns: Bisher hatte man Baldur’s Gate 3 noch nicht für die Xbox Series X|S angekündigt, weil eine reibungslose Ausführung des Splitscreen auf der Xbox Series S nicht möglich gewesen war. Nun scheint Vincke allerdings in einem Treffen mit Xbox-Chef Phil Spencer eine Einigung erzielt haben. Der noch in diesem Jahr stattfindende Launch soll auf beiden Konsolen erfolgen, auf der Series S allerdings ohne Splitscreen.

Immerhin werden beide Konsolen untereinander und in Verbindung mit Steam das Crosssafe-Feature unterstützen.

Wir werden euch updaten, wenn Baldur’s Gate 3 ein Release-Datum auf den Xbox-Konsolen hat. Im Moment dürften sich Rollenspielfans und Besitzer einer Xbox ohnehin auf den Release von Starfield freuen.