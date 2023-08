Please enable JavaScript play-rounded-fill



Auf die Veröffentlichung des Launch-Trailers folgen nun weitere Ankündigungen zu Fae Farm. Wie Entwickler Phoenix Labs bekannt gibt, wird der Cozy-Simulator auch auf der PAX West zugegen sein.

Nach der Gaming-Messe ist vor der Gaming-Messe! Das gilt zumindest für Studios wie Phoenix Labs und dessen Titel Fae Farm. Nachdem man auf der Gamescom den Launch-Trailer des lauschigen Simulators enthüllt hatte, folgt nun der Auftritt auf der PAX West.

Vom 1. bis zum 4. September wird Phoenix Labs dort einen Stand haben, wo ihr Demos ausprobieren und euch Merch sichern könnt. Wer also in dem Zeitraum in Seattle ist, kann reinschauen.

In dem Cozy-Game Fae Farm erkunden Spielende allein oder gemeinsam mit Freunden die Welt Azoria. Dank des Crossplay-Features lässt sich sogar Plattform-unabhängig miteinander spielen. Im neusten Community-Livestream gibt’s weitere Einblicke ins Koop-Gameplay.

In Azoria können Fans Farmen, Craften und sogar verschiedene Tiere pflegen. Das grundlegende Gameplay unterscheidet sich also nicht wesentlich von anderen Cozy-Games, wie Palia, Disney Dreamlight Valley oder Stardew Valley. Phoenix Labs hat lediglich eine ordentliche Prise Fantasy hinzugefügt.

Am 8. September erscheint Fae Farm für PC (via Steam und Epic) und für Nintendo Switch zu einem Preis von 39,99 Euro. Auf der PAX West wird auch das heiß ersehnte Vampire – The Masquerade: Bloodlines 2 sein.