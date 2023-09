Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Am Donnerstagnachmittag gab es einen Gameplay-Deep-Dive zu Super Mario Bros. Wonder. In knapp 15 Minuten zeigte uns Nintendo die farbenfrohe und vielseitige Welt eines neuen Königreichs. Außerdem hat IGN eine erste Gameplay-Preview veröffentlicht.

Das Blumenkönigreich ist in Gefahr! In Super Mario Bros. Wonder hat sich der Fiesling Bowser einer Wunderblume bemächtigt und verwandelt die einst friedliche Region in einen Ort des Schreckens. Nun liegt es an Mario und seinen Freunden dieser Herrschaft des Chaos ein Ende zu setzen.

Die PCs in Super Mario Bros. Wonder

Während des gesamten Verlaufs von Super Mario Bros. Wonder könnt ihr zwischen verschiedenen spielbaren Figuren (Playable Characters, PCs) wählen und mit ihnen die sieben Areale des Blumenkönigreichs erkunden..

Zum einen stehen natürlich die vier bekannten Helden Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Prinzessin Daisy zur Auswahl. Wer es etwas niedlicher mag, kommt mit dem blauen Toad, dem gelben Toad oder auch Toadette auf seine Kosten.

Zum anderen könnt ihr auch einen weniger kniffligen Gameplay-Pfad einschlagen, indem ihr euch für Yoshi in vier Farbvariationen oder den Nabbit entscheidet. Diese fünf Figuren sind zwar gegen Feindesschaden immun, können aber immer noch von Plattformen in den Tod stürzen.

Diese kunterbunte Figurenauswahl dürfte vor allem im Couch- oder Online-Koop für großen Spaß sorgen.

Screenshot aus dem Video

Die neuen Gegner

Neben altbekannten Bösewichten wie den Koopas oder Gumbas trefft ihr natürlich auch auf eine Schar neuer Feinde. So gibt es zum Beispiel die Hüpfer, die eure Sprünge nachahmen.

Aus der Ferne greifen euch zum einen die Melonen-Piranha-Pflanzen an, indem sie Melonenkerne aus ihren Mündern schießen. Zum anderen werden die Spießeriche als blitzschnelle Geschosse auf euch zuschießen und ihre spitzen Schnäbel in den Boden rammen.

Wer sich richtig vor den Mumien ähnlichen Wickeln positioniert, kann an ihren Leinen ziehen und die hohen Konstrukte zum Einstürzen bringen. Etwas mehr Eile solltet ihr allerdings bei den Sagaaahs aufbringen, die ihre Münder weit aufreißen, um euch zu verspeisen.

Außerdem gibt es die Sturzblöcke, die von großen Höhen auf euch niederdonnern und sogar Gallert zerteilen.

Wie Nintendo erklärt, soll es sich dabei nur um eine Auswahl der neuen Feinde handeln, die euch bei Super Mario Bros. Wonder erwarten.

Die neuen Power-ups

Um euch gegen die neuen Gegner zu wappnen, hat sich Nintendo einige neuen Power-ups für Super Mario Bros. Wonder einfallen lassen. So könnt ihr mit dem Elefanten eure Größe für das Durchdringen von Blöcken einsetzen. Oder ihr nutzt euren Rüssel, um für eine Ladung Wasser in eurer Umgebung zu sorgen.

Mit Seifenblasen kommt ihr schwebende Blasen erzeugen, die gleich mehrere Gegner einfangen und sie in Münzen verwandeln. Ihr könnt sie aber auch als Plattformen nutzen, um an unerreichbare Orte zu gelange.

Zu guter Letzt gibt es noch den Bohrer, der euch einerseits von herabfallenden Gegnern schützt. Außerdem könnt ihr mit dem praktischen Tool in den Boden bohren.

Screenshot aus dem Video

Ein neues Feature der Power-ups in Super Mario Bros. Wonder ist, dass ihr eines aufbewahren könnt, um es später in der richtigen Situation einsetzen zu können.

Die Wunderblumen

Mit den Wunderblumen implementiert Nintendo eine Art „Wild Card“ in Super Mario Bros. Wonder. Berührt ihr ein solches Gewächs, können sie die Umgebungen auf verschiedenste Weisen ändern, die Perspektive wird geändert oder eure PCs erhalten plötzlich eine neue Form.

Egal was passiert, euch ihr werdet auf jeden Fall ein farbenfrohes Wunder erleben.

Screenshot aus dem Video

Super Mario Bros. Wonder wird am 20. Oktober exklusiv für die Switch-Familie erscheinen. Ab sofort könnt ihr den kommenden Plattformer für 59,99 Euro im Nintendo eShop vorbestellen. Noch mehr lauschigen Spielspaß findet ihr in unserer Meldung zu Fae Farm.