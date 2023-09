Please enable JavaScript play-rounded-fill



Das französische Entwicklerstudio Breakfirst Games und der französische Publisher Just For Games präsentieren das Koop-Adventure How 2 Escape. Auf zwei unterschiedlichen Plattformen agierend müsst ihr euch durch einen Zug rätseln, um ein Verbrechen zu verhindern.

Ihr seid Rätselfans und sucht nach neuen Herausforderungen? Dann könnte How 2 Escape was für euch sein.

Im Duo schlüpft ihr in die Rollen des Geschwisterpaares Emy und Johann, das sich in einer brenzlichen Situation befindet. Emy ist nämlich in einem fahrenden Zug gefangen, der auf das Ende der Gleisen zuzufahren droht. Sie ruft ihren Bruder Johann an, der über seinen Smartphone-Bildschirm versucht an Infos zu gelangen und ihr zu helfen.

Wie sich anhand des Settings erkennen lässt, erleben die Spielenden in How 2 Escape kein gemeinsames Gameplay wie beispielsweise in Escape Academy. Stattdessen erwartet euch ein asynchrones Abenteuer, das sich an die Situationen der beiden ProtagonistInnen anpasst.

Während Emy also den ganzen Zugwagen wahrnimmt, hat Johann über die Companion-App auf PC oder Android eine eingeschränktere und andere Ansicht auf die Rätsel. Damit ist der Titel eher mit Titeln wie The Past Within von Rusty Lake zu vergleichen.

Wenn ihr nach einer neuen Herausforderung im Escape-Game-Genre sucht, könnt ihr euch How 2 Escape für PC, PlayStation, Xbox und Switch herunterladen. Die kostenlose Companion-App gibt es für Android, iOS und PC.