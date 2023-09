Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Abend verkündete Insomniac Games mit einem kurzen Video, dass Marvel’s Spider-Man 2 den Goldstatus erreicht habe. Damit steht einer zeitigen Veröffentlichung in vier Wochen nichts mehr im Wege.

Die meisten kennen wahrscheinlich nur die groben Gesichtszüge und die imposanten Stimmen von Nadji Jeter (Miles Morales), Yuri Lowenthal (Peter Parker), Laura Bailey (MJ Watson) und Tony Todd (Venom). Doch am gestrigen Abend wurde das Schauspielteam nicht hinter CGI versteckt. Stattdessen verkündete jedes Mitglied auf seine Weise, dass die Produktion von Marvel’s Spider-Man 2 nun endlich den Goldstatus erzielt hat.

Damit gilt die Entwicklung des Adventures offiziell abgeschlossen und der Release-Termin Ende Oktober kann eingehalten werden.

In Marvel’s Spider-Man 2 spielt ihr sowohl Peter Parker als auch Miles Morales. Gemeinsam müsst ihr euch nicht nur dem in New York eingedrungenen Bösewicht Craven the Hunter auseinandersetzen. Auch der außerirdische Symbiont Venom ist im Big Apple unterwegs und hat großen Gefallen an Peters Spidey-Kräften gefunden.

Wie sich das Drama entfalten wird und welche Rolle Peters bester Freund Harry Osborne in der ganzen Sache spielt, werden wir zum Release am 20. Oktober auf der PlayStation 5 erfahren.

Weitere Einblicke in die Story und künstlerischen Machenschaften von Marvel’s Spider-Man 2 erhaltet ihr unter den entsprechenden Verlinkungen.