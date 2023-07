Please enable JavaScript play-rounded-fill



Wie vor einigen Wochen angekündigt, enthüllte Marvel während der San Diego Comic-Con neue Infos zu Marvel’s Spider-Man 2. So zeigte man zwar auch neue Designs für Konsolen-Cover und Controller. Doch lag das absolute Highlight natürlich im neuen Story-Trailer, der auch den neusten Wirten von Venom anteasert.

Der neue Story-Trailer zu Marvel’s Spider-Man 2 verspricht eine dramatische Verkettung von Ereignissen, in der die Beziehung unserer beiden Spider-Men und ihres Umfelds auf eine harte Probe gestellt werden.

Ähnlich wie im 2007 erschienen Film zeigt sich, dass die geheime Identität eines Superhelden mit einem hohen Preis einhergeht.

Während Miles seinen Collage-Bewerbungen zu Gunsten der Verbrechensbekämpfung aufschiebt, muss Peter sich mit großen finanziellen Belastungen herumschlagen. Als dann noch Kravens Jäger New York City unsicher machen und Peter irgendwie in Kontakt mit dem Symbionten Venom kommt, droht die Lage vollends zu eskalieren.

Wer ist Venoms neuer Wirt? Die Hinweise häufen sich

Wir erinnern uns: In einem vorher veröffentlichten Trailer wurde der kritische Gesundheitszustand von Peters bestem Freund Harry Osborn angesprochen. Darauf folgte die Ankündigung zum Summer Game Fest, dass man in Marvel’s Spider-Man 2 eine neue Origin-Story von Venom erzählen wollte.

Jetzt zeigt der neuste Story-Trailer Harry Osborn und seinen Vater im Besitz des außerirdischen Symbionten. Kurz darauf wiederholt Venom einen Satz, der zuvor von Harry selbst ausgesprochen worden ist. Harry scheint also eine Verbindung mit Venom einzugehen, um sein eigenes Leben zu retten. Ja, ähm. Peter hat ja noch nicht genug emotionalen Ballast, nech?!

Neue Designs im Stil von Marvel’s Spider-Man 2

Wer noch keine PS5 besitzt, aber riesiger Spider-Man-Fan ist, kann sich bald das passende limitierte Bundle kaufen. Dieses enthält neben dem Spiel eine PlayStation, deren Cover und DualSense Wireless-Controller im Stil von Marvel’s Spider-Man 2 gehalten sind. Ab dem 28. Juli könnt ihr das Bundle vorbestellen.

Keine Sorge, Cover und Controller werden auch separat erhältlich sein. Der PlayStation Blog stellt euch beide genauer vor.

Marvel’s Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober exklusiv für die PlayStation 5. Noch mehr Infos und Trailer findet ihr in der Übersicht.