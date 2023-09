Please enable JavaScript play-rounded-fill



Die Tokyo Game Show 2023 ist gestartet und auch Capcom präsentierte unter anderem neue Einblicke zu Dragon’s Dogma II. So gibt es neue Infos zu Combat, Welt und Vasallenrekrutierung.

Also sogenannte Erweckte seid ihr in Dragon’s Dogma II auf die Hilfe eurer Vasallen angewiesen. Neben einem Haupt-Vasallen könnt ihr zwei weitere rekrutieren, die euch in Kämpfen und auf eurer weiten Reise zur Seite stehen. Hierbei müsst ihr vor allem ein taktisches Talent beweisen, damit die Fähigkeiten eurer Vasallen aufeinander abgestimmt sind und ihre maximale Wirkung entfalten können.

Zu Beginn eures Abenteuers müsst ihr euch allerdings für eine von vier Laufbahnen entscheiden. Zur Auswahl stehen Kämpfer, Bogenschütze, Dieb und Magier. Außerdem müsst ihr zwischen den beiden Berufen Magiebogenschütze und Mystische Klinge wählen.

In Dragon’s Dogma II erkundet ihr gemeinsam mit eurer Vasallengruppe die beiden Regionen Vermund und Battahl. Bei Vermund handelt es sich um das Königreich der Menschen, das sich durch seine florierende Natur und großflächige Besiedlung auszeichnet. Im Gegensatz dazu bietet die Bestrien-Nation Battahl mit uralten Ruinen überzogene Schluchten.

In beiden Regionen könnt ihr unter anderem auf Reisende, Kaufleute und Soldaten treffen, die euch mit neuen Aufgaben versorgen. Nachts solltet ihr allerdings lieber euren Schlafplatz aufsuchen, da in der nächtlichen Wildnis große Gefahren lauern könnten.

Wer schneller zwischen Städten reisen will, kann Ochsenkarren verwenden. Allerdings können diese hin und wieder von Räubern attackiert werden.

Dragon’s Dogma II soll zu einem bisher unangekündigten Zeitpunkt für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen. In der folgenden Meldung bieten wir euch einen Trailer zum Game.