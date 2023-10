Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am 13. Oktober 2023 startet auf Joyn die Doku-Serie „Das Boxrezept“, die den YouTuber CrispyRob auf seinem ungewöhnlichen Weg vom Koch-Content-Creator zum Amateur-Boxer begleitet. Doch der Höhepunkt dieser Reise ist „The Great Fight Night II“ am 25. November, ein von Trymacs organisiertes Box-Event, das die deutsche Streaming- und Social-Media-Szene in den Ring schickt.

CrispyRob: Eine Transformation jenseits der Küche

CrispyRob ist nicht nur ein YouTuber, der Kochvideos macht. Er ist ein Mann, der sich einer neuen Herausforderung stellt: dem Boxen. In „Das Boxrezept“ wird er von Trymacs, einem Twitch-Streamer mit 3,4 Millionen Followern, sowie von Sparringspartnern wie Papaplatte und Flying Uwe begleitet. Die Serie verspricht, weit mehr als nur ein Sportdokumentarfilm zu sein. Sie soll die Zuschauer an CrispyRobs inneren und äußeren Kämpfen teilhaben lassen. Kann er die physischen und mentalen Anforderungen des Boxens bewältigen? Und was passiert, wenn eine Verletzung seinen Traum gefährdet?

Trymacs: Der Architekt hinter dem Box-Spektakel

Trymacs ist mehr als nur ein Twitch-Streamer; er ist ein Veranstalter und die treibende Kraft hinter „The Great Fight Night II“. Er hat bereits einen Vlog veröffentlicht, der die intensiven Vorbereitungen der Teilnehmer zeigt, und seine Rolle als Moderator verspricht, dem Event eine besondere Note zu verleihen. Trymacs hat sich in der Vergangenheit selbst im Ring bewiesen, aber nach einer schweren Verletzung hat er erklärt, dass er wohl nie wieder boxen wird. Seine Erfahrung und sein Einfluss sind jedoch entscheidend für den Erfolg des Events.

Die Kämpfer: Mehr als nur Influencer

Neben CrispyRob und Jonas Ems werden auch andere prominente Namen wie Jan Schlappen und Chefstrobel in den Ring steigen. Die Teilnehmerliste hat bereits für Aufsehen gesorgt, und es könnten noch Überraschungen folgen. Simon von Tisi Schubech musste beispielsweise wegen einer Verletzung absagen, und Jan Schlappen hat seinen Platz eingenommen. Diese Änderungen zeigen, dass das Boxen ein ernstzunehmender Sport ist, selbst wenn die Kämpfer aus der Influencer-Welt kommen.

Was erwartet die Fans?

Die Tickets für das Event sind zwischen 25 und 200 Euro erhältlich, und das Event wird auch kostenlos auf Joyn gestreamt. Mit 12.500 Plätzen im PSD Bank Dome in Düsseldorf und einer breiten Online-Zuschauerschaft ist ein großes Live-Publikum zu erwarten. Die Teilnehmer trainieren bereits auf Hochtouren, und die Erwartungen sind hoch. Doch die wahre Frage ist, ob diese Events die Landschaft des Influencer-Marketings und des Sports verändern können. Inmitten all dieser Spannung und Erwartungen bleibt „Das Boxrezept“ das Herzstück, das die persönlichen und sportlichen Entwicklungen der Teilnehmer dokumentiert und den Fans einen unvergleichlichen Einblick in die Welt des Influencer-Boxens bietet. Den Stream findet ihr hier und mehr zu Joyn hier!