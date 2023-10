Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Quelle: Larian Studios

Baldur’s Gate 3 ist seit beinah 2 Monaten für die PlayStation 5 erhältlich. Aber wann kommt denn endlich die Xbox-Version? Der Larian Director of Publishing spricht nochmal einige Machtworte.

PC, PlayStation und Xbox – auch wenn immer mehr Gamer dem „Plattformen-Krieg“ den Rücken kehren, sind gerade auf Twitter die Fronten verhärtet. Gerade (zeitexklusive) Titel gießen regelmäßig Öl ins Feuer.

In die Mitte dieses Kreuzfeuers scheint auch Baldur’s Gate 3-Entwickler Larian geraten sein – obwohl man eigentlich keine Exklusivität beabsichtigt hat.

Wir erinnern uns: Im August hatte Larian noch erklärt, dass die schwächere Hardware der Xbox Series S für große Entwicklungsprobleme gesorgt hatte. Doch bereits zum Ende des Sommermonats hatte man die Einigung mit Xbox verkündet und eine Xbox-Version für Baldur’s Gate 3 zwischen September und November angekündigt.

Auch wenn sich an diesen Vorhaben nichts geändert hat, scheint es vielen Twitter-Usern nicht schnell genug zu gehen. So muss sich das Larian-Personal immer wieder mit Trollen und Hassnachrichten auseinandersetzen.

Michael Douse, Director of Publishing, scheint allmählich die Faxen dicke zu haben und bekräftigt in einem Tweet erneut, dass die Xbox-Version von Baldur’s Gate 3 weiterhin in diesem Jahr erscheinen solle.

Er betonte, dass man über dieses Vorhaben schon mehrere Male gesprochen habe, doch Twitter-User mit großer Reichweite dennoch für gewaltigen Stunk sorgten.

Was nehmen wir also mit? Dass wir Entwicklerstudios weniger auf die Pelle rücken und ihre Arbeit machen lassen sollten. Es ist ja nicht so, als ob es nicht genug Alternativen gäbe. 😉 Mehr zu Baldur’s Gate 3 gibt es in unserer Übersicht.